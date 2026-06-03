"Babystar": Von Anfang an online - Zur Influencerin geboren
Echte Freunde hat Luca keine, dafür vier Millionen Follower auf TikTok. Dort zelebriert sie ein inniges Verhältnis zu ihren Eltern, die das Familienleben zu dritt in den sozialen Medien abfeiern: Unter dem Hashtag „our_bright_family“ kann man dem Elternpaar Chris und Stella samt der 16-jährigen Luca auf allen Kanälen folgen. Seit ihrer Geburt – live zu sehen online – ist Luca Babystar. Die lukrativen Familien-Influencer haben immer ihre Kamera dabei, egal ob im Restaurant oder beim „Mutter-Tochter“-Podcast über die erste Regelblutung. Selbstredend wird permanent Product Placement betrieben. Als die Eltern beschließen, ein zweites Kind zu bekommen, beginnt Luca zu rebellieren.
Für sein Regiedebüt hat sich der deutsche Regisseur Joscha Bongard kühle Autorenfilme wie die von Yorgos Lanthimos oder Ruben Östlund zum Vorbild genommen. Sein distanzierter Blick (aus der Überwachungskamera) auf ein öffentlich geführtes, steriles Familienleben verleiht seinen ausgeräumten Bildern einen Hauch von Science-Fiction und einen Touch von Horror. Mediensatire mit Smartness-Faktor.
INFO: D 2026. 102 Min. Von Joscha Bongard. Mit Maja Bons, Bea Brocks, Liliom Lewald.
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