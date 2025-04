Filmkritik zu "Alarm": Echte Helden bei der Freiwilligen Feuerwehr

Von Gabriele Flossmann

Eine „Kritik“ über diesen Film zu schreiben, ist schwierig. Denn die Helden, von denen dieses Action-Abenteuer handelt, sind echt. Und bei diesen Helden gibt es einfach nichts zu kritisieren. Schon gar nicht, wenn sie so authentisch beobachtet werden, wie in diesem Film. Nach dem Motto: Stell dir vor es brennt und keiner löscht. In Österreich sorgen rund 350.000 Freiwillige Feuerwehrleute dafür, dass das nicht passiert. Ehrenamtlich. Viele Menschen haben als Kind mindestens einmal davon geträumt, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu werden. Denn „Feuerwehr“ steht für Kameradschaft, Zusammenhalt und Teamwork. Und für Alltags-Heldentum.