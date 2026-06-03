"Happy Deathday to You!": Irre Geisterkomödie aus Thailand

Es war schon nicht ganz einfach, sich den Namen von Apichatpong Weerasethakul, Thailands bislang berühmtestem Filmemacher, zu merken. Doch nun kommt Ratchapoom Boonbunchachoke: Mit seinem Debüt „A Useful Ghost“ hat er sich spätestens auf den Filmfestspielen in Cannes einen Namen gemacht, den man sich merken muss. Sein gelungener Genre-Mix aus origineller (queerer) Geisterkomödie, böser Polit-Satire und scharfer Gesellschaftskritik machte ihn zu Thailands offiziellem Oscar-Kandidaten.

Geistergeschichten sind tief in der Alltagskultur Thailands verwurzelt – und Boonbunchachoke hat einer davon ein technisches Update verpasst: Der Geist einer verstorbenen Frau namens Nat fährt ausgerechnet in einen roten Staubsauger. Zärtlich fährt der Staubsaugerschlauch über den Körper ihres Mannes March, liebevoll saugt die Düse an seinen Brustwarzen. Hingebungsvoll schmust March mit dem Gerät, in dem er seine Frau erkennt – für alle anderen jedoch ein höchst irritierender Anblick. Vor allem Marchs Mutter möchte den Geist vertreiben, zumal ein weiterer Geist in der Familienfabrik die Arbeit lahmlegt.