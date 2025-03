Filmfestival Diagonale: Toxische Männlichkeit und gläubige Frauen

Das österreichische Filmschaffen ist höchst vielfältig, manchmal sogar neurodivers: Seit die psychisch belastete Hauptfigur Pia in Florian Pochlatkos explodierendem Spielfilmdebüt „How to Be Normal and the Oddness of the Other World“ auf der Suche nach sich selbst durch Wien und mehrere Filmgenres irrte und damit die Diagonale eröffnete, brummt das Festival des österreichischen Films auf Hochtouren. Die Kinosäle sind bestens gefüllt, Menschentrauben ballen sich an den Kassen im Dauerregen.