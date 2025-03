Diagonale: "Let us enjoy" - Filme gegen die neue Normalität

Das Filmfestival Diagonale 25 wurde Donnerstagabend in der Helmut List-Halle Graz mit der Österreichpremiere von Florian Pochlatkos "How to Be Normal and the Oddness of the Other World" eröffnet. Den Großen Diagonale Schauspielpreis erhielt die auch an dem Abend gewohnt quirlige Inge Maux. Das Intendanzduo Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh widmete sich politisch bedingten Abnormalitäten: "Die neue Norm: Normalität aus dem Takt" - und pries zugleich filmische Leuchtkraft.

Ging es 2024 u. a. um den oft unselig gebrauchten Begriff Leitkultur, so dreht es sich heuer um Unseligkeiten, an die man sich wegen ihrer Häufung zu gewöhnen drohe. "Wir fragen uns alle immer öfter, wie es so weit kommen konnte. Jeder Tag eine neue Ungeheuerlichkeit. Institutionelle Funktionsweisen werden missachtet, gesellschaftliche Gräben vergrößert, es wird menschenverachtend und in bewusster Verdrehung der Tatsachen gehandelt", so Slanar und Kamalzadeh. Mit "The Oddness" - die Merkwürdigkeit oder Seltsamkeit der "anderen Welt", bezogen sie sich auf Pochlatkos "fantastischen" Eröffnungsfilm. "Dessen 'Oddness' besteht für uns darin, dass wieder Konzepten und Ideen das Wort geredet wird, die wir seit Jahrzehnten schon gänzlich überholt betrachtet und ad acta gelegt haben", so das Duo.