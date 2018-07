Film- und TV-Star: Sigmund Freud hat wieder Saison

Nun hat Sigmund Freud wieder Saison. Als Film- und Fernsehstar. Die Verfilmung des Robert Seethaler-Bestsellers „Der Trafikant“ (siehe Bilder vom Dreh) von Nikolaus Leytner ist gerade abgedreht und soll im Herbst ins Kino kommen. Im Buch wie im Film tritt der Psychiater als Zigarrenkäufer auf – prominent besetzt mit Bruno Ganz. Als Stammkunde eines Wiener Tabak- und Zeitungsgeschäfts wird er zum väterlichen Freund des dort beschäftigten Provinzbuben, gespielt von Simon Morzé. Der 17-jährige Lehrling wird zum Zeitzeugen des Hitler-Faschismus in Wien und bekommt am Beispiel seiner Bezugspersonen Einblick in die skrupellose Überlebensregel der damaligen Zeit: Freud emigriert, der Trafikant (Johannes Krisch) überlebt die Nazis nicht.

Dass sich der junge Mann von Freud auch in Liebesdingen und Erotiksachen beraten lassen will, erweist sich aber als Fehlschlag. Denn dem Entdecker des Unbewussten, der die Macht der Sexualität enthüllte, ist das weibliche Geschlecht ein kaum minder großes Rätsel. Damit erklärt sich auch, warum die Versuche Hollywoods, ein Bio-Pic über Sigmund Freud zu drehen, bisher kaum von Erfolg gekrönt waren. Freuds Leben weist nämlich keine Spuren von erotischen Abenteuern oder Skandalen auf, die man aufgrund seiner Sexualtheorien vielleicht erwarten könnte. Noch in den 1950er-Jahren sah der Philosoph Ludwig Marcuse in Freud einen „schwerblütigen, monoman-monogamen, pedantischen, verschlossenen, eigensinnig-gradlinigen, fast preußisch anmutenden Österreicher“, von dem auch während seiner Wien-Jahre „nichts zu berichten ist von Wiener Mädeln, Caféhausqualm, Walzern und glänzenden Abenden in der Oper“.