Film- und TV-Legende Angela Lansbury gestorben

Ihre Karriere umfasste sieben Dekaden, sie war am Broadway ebenso erfolgreich wie auf der Filmleinwand. Doch ihre Rolle als Jessica Fletcher in der TV-Serie "Mord ist ihr Hobby" (im Original: Murder, She Wrote), die von 1984 bis 1996 produziert wurde, verankerte Angela Lansbury nachhaltig im Bewusstsein des 20. Jahrhunderts. Wie ihre Familie am Dienstag bekannt gab, ist Lansbury nun in Los Angeles verstorben. Die Schauspielerin wurde 96 Jahre alt.

