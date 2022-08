FM4-Frequency: Nach Unwetter-Pause doch noch ein Festival wie damals

Aber noch ist vielen Besuchern nach so langer Live-Pause die Musik wichtiger. Man ist auch gerade erst angekommen. Das Gelände mit all seinen Möglichkeiten kann man auch morgen noch in Ruhe austesten.

Speziell, weil jetzt sowieso das unbestrittene Highlight von heute - für viele auch vom ganzen Festival - dran ist. RAF Camora und Bonez MC lassen es im wahrsten Sinn des Wortes krachen: Explosionen und Flammenwerfer in Rammstein-Manier begleiten die Show des Duos - genauso wie die häufige Wiederholung des Animations-Slogans "Wo sind Hände? Ich will Hände sehen!" Das verzückte Publikum folgt brav, reißt die Arme in die Höhe, plärrt die in vielen Passagen fragwürdigen Texte in den mittlerweile kühlen Nachthimmel von St. Pölten.