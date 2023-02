Fettes Brot ziehen Abschiedstour neuen Klopapier-Songs vor

„Dabei ging es darum, dass wir Sorge hatten, zu einem One-Hit-Wonder zu werden, dass wir ewig als die lustigen Typen gesehen werden, die Disco nachmachen“, sagt Lauterbach. „Deshalb haben wir eine Todesanzeige-Anzeige in einer Musikzeitung geschaltet, in der stand: ,Nordisch By Nature‘ muss sterben, damit Fettes Brot leben kann!‘ Der Hintergedanke war, dass alle, die das Lied danach noch haben wollen, das ganze Album kaufen müssen und so die ganze Bandbreite unseres Schaffens kennenlernen. Das Lustige war, dass mit der nächsten Single ,Jein‘ der Erfolg endgültig nicht mehr aufzuhalten war.“