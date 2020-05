Klangwunder im Alpen-Bayreuth

Auf dem Programm der ersten winterlichen Tiroler Festspiele stehen Opern von Mozart und Verdi, Messen von Bach, Rossini und Beethoven sowie ein Silvester- und ein Neujahrskonzert.

Zur Eröffnung am 26.12. (18 Uhr) greift Festspiel-Chef Gustav Kuhn gleich in die Vollen: Werke von Montegral, Rossini, Donizetti und Bartók machen den ersten Teil aus, nach der Pause folgt Béla Bartóks Einakter „Herzog Blaubarts Burg“. Bis zum 6. Jänner haben Kuhn und das Festspiel-Orchester ein dichtes Programm: Am 27. 12. gibt es Mozarts „Le nozze di Figaro“ (auch am 5. 1.), am 28. Bachs Messe in h-moll, am 29. Verdis „Nabucco“ (auch am 4. 1.) und am 30. Rossinis „Petite Messe Solennelle“.

Beim Silvesterkonzert (31. 12., 18 Uhr) erklingen Werke u. a. von Rossini, Donizetti, Verdi, das Programm des Neujahrskonzerts könnte einem bekannt vorkommen könnte: Musik von Strauß, Lanner, Franz von Suppé gibt es „für alle, die in weiser Voraussicht gar keinen Sitzplatz im Wiener Musikverein angestrebt haben“, wie es auf der Webseite heißt.

Im neuen Jahr dann folgen noch Konzerte u. a. vom Ensemble Risognanze und von Franui. Den Abschluss am 6. 1. macht Beethovens Missa Solemnis.

www.tiroler-festspiele.at