Festspiele Reichenau verzeichneten heuer Besucherrekord

Die Festspiele Reichenau haben in der am Sonntag zu Ende gegangenen Jubiläumssaison mit rund 39.000 Gästen einen neuen Rekord erzielt. Die Gesamtauslastung bei 131 Vorstellungen seit 1. Juli lag bei 92 Prozent, wurde am Montag in einer Aussendung Bilanz gezogen. Für 2027 wurde Johann Nestroys „Der Talisman“ als Eröffnungspremiere im Theater Reichenau angekündigt. Das Südbahnhotel Semmering bleibe als Spielstätte erhalten, hieß es weiters.

Zum Programm zählten heuer sechs Eigenproduktionen. Die künstlerische Leiterin Maria Happel zog ein positives Resümee und bedankte sich bei allen, „die diesen Sommer zu einem einzigartigen Erlebnis gemacht haben. Auf und hinter der Bühne! Aber vor allem beim Publikum, das durch seine Anwesenheit, wohlwollende Zuwendung, seinen geschulten Blick und seine unstillbare Neugier der krönende Glanzpunkt unserer Produktionen war.“ 100 Jahre Theater Reichenau und eine Rekordauslastung „sind ein eindrucksvoller Beleg für die außergewöhnliche Strahlkraft der Festspiele Reichenau“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Nächstes Jahr finden die Festspiele Reichenau 2027 von 30. Juni bis 1. August statt. Das gesamte Programm wird im Jänner präsentiert.