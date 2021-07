Festivalleiter Josef Aichinger im Alter von 66 Jahren gestorben

Der langjährige künstlerische Leiter des Klangraum Minoritenkirche in Krems und des Festivals "Glatt&Verkehrt", Josef Aichinger, ist tot. Wie die NÖ Festival und Kino GmbH am Montag mitteilte, starb er am Sonntag im Alter von 66 Jahren. Vorangegangen war laut Aussendung eine schwere Krankheit.