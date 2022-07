Festival Impulstanz: "Mystery Sonatas" und "Mining Minds"

Unter der Leitung der Soloviolinistin Amandine Beyer spielt das Ensemble Gli Incogniti auf der Bühne auf weiteren historischen Instrumenten wie Gambe, Theorbe, Gitarre, Laute und Cembalo. De Keersmaeker ist eine Meisterin in der Verknüpfung von Musik, Tanz und dem Andeuten von Inhalten. Unterstützt wird sie durch ein ausgeklügeltes Lichtdesign von Minna Tiikkainen, die einen meist abgedunkelten Lichtraum schafft, und von Kostümen Fauve Ryckebuschs.

Was für Fans alter Musik ein in der Gesamtaufführung auf so hohem Niveau selten zu erlebendes Programm ist, stellt für viele Tanzbegeisterte eine Herausforderung dar, dauert der Abend doch ohne Pause weit über zwei Stunden (durch einen technischen Defekt bei der Nebelmaschine begann er mit 30-minütiger Verspätung). Dabei steht das Stück für ein starkes Innehalten, in dem Unruhe stört. Doch es gibt keinen Stillstand, eher ein Entrücken in eine Welt.