Festival der Regionen: Salz in den Wunden des Salzkammerguts

Fariba Mosleh und Studierende der Kunstuniversität Linz haben bereits Vorarbeit geleistet und im Rahmen der „Bei*Roither*Festspiele“ mit viel Witz interveniert: Sie strichen eine Teppichstange golden, pflanzten einen Spalierbaum, bauten aus Kabeltrommeln einen Springbrunnen, bemalten das Trafohäuschen bunt. Den rund 120 Einwohnern taugte es sichtlich. Denn zum ersten Mal seit Menschengedenken fand hier eine Veranstaltung statt.

In Hallstatt, genau am anderen Ende der Region, die Intendant Airan Berg für das vazierende, alle zwei Jahre stattfindende Festival ausgesucht hat, findet man auch eine Stecknadel. Distelberger berichtet über das Schicksal von Else Bergmann, die Ehefrau des evangelischen Pfarrers. Sie war Jüdin. Im Februar 1945 erging der Befehl, sie zu verhaften. Die Nazis schienen eine Spur menschlicher zu sein: Sie kündigten die Deportation für den nächsten Morgen an. Else Bergmann konnte daher Selbstmord vortäuschen. Sie stapfte durch den Schnee zum See, legte ihr Gewand ab, ging in ihren Schritten zurück und verschwand mit der Identität ihrer Schwester, die sich 1933 tatsächlich umgebracht hatte, über die Berge.

Der britische Autor Christopher New schrieb über die Geschichte von Else Bergmann, seiner Schwiegermutter, einen Roman. Am 30. Juni werden Johannes Krisch und Larissa Fuchs aus diesem lesen – begleitet von Nikolai New, dem Enkel und Mitglied des Haydn-Quartetts.