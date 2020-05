Aber - bitte nicht weiterlesen, will man die Spannung bewahren: Um einen letzten Höhepunkt zu schaffen, wird Ferdinand von Schirach unglaubwürdig. Collini bringt sich nämlich während des Prozesses in seiner Zelle um, und zwar um etwa zwei in der Früh. Um neun sollte verhandelt werden, der Verteidiger ist pünktlich, ein Wachtmeister schickt ihn allerdings fort: Es gehe erst um elf los - Anordnung der Richterin. Um elf erscheint die Prozessvorsitzende und verkündet zu aller Überraschung Collinis Selbstmord. Weder sein Verteidiger noch der Oberstaatsanwalt wurden vorher darüber informiert. Geh, bitte ... Seit Jack Unterweger und Bombenbauer Fuchs weiß man, dass sich so etwas noch in der Nacht herumspricht. Und damit ist auch der allerletzte Satz, der wieder kühl ist und auf Literatur machen will, bloß Druckerschwärze: "In ein paar Tagen würde es wärmer werden."



KURIER-Wertung: *** von (*****)



Info: Ferdinand von Schirach - "Der Fall Collini" ( Piper Verlag, 304 Seiten, 17,50 €)