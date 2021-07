Feminismus und Diversität prägen das Popfest in der Wiener Arena

Ihr Popfest-Programm wurde wegen der Ausrichtung auf Feminismus und Diversität vielfach als mutig beschrieben. Wie sind Sie bei der Zusammenstellung vorgegangen?

Herwig Zamernik: 2021 wäre es lächerlich, wenn man nicht feministisch, nicht antirassistisch oder nicht dafür ist, dass es gender-mäßig keine Begrenzungen und keine Beklemmungen gibt. Insofern empfinde ich unser Programm nicht als mutig, sondern als normal. Diese Dinge haben in der Popmusik ohnehin einen großen Stellenwert. Pop soll sich immer mit den Dingen beschäftigen, die gerade aktuell sind. Und das tut die Popmusik, die mich und Esra interessiert. Sie kommt aus einer anderen Generation und mit ihrem Migrationshintergrund aus einer ganz anderen Popkultur. Wir haben uns geschmacklich aber genau an diesem Punkt getroffen und uns sofort auf das geeinigt, was sich in irgendeiner Form - sei es im Sound oder in der Haltung - aus dem Fenster lehnt, weil uns das beiden am besten gefällt.

Welche sind die Acts, die sich Ihrer Meinung nach am weitesten aus dem Fenster lehnen?

Lydia Haider feiert mit ihrer Band Gebenedeit eigentlich so etwas wie eine Messe. Das war ja in der katholischen Kirche immer Männern vorbehalten. Sie macht das in einer Normalität als Frau, dass es wie eine feministische Keule wirkt. Aber auch Mavi Phoenix, der sich geoutet hat, ein Mann zu sein, wobei er früher als Frau aufgetreten ist. Im Sound lehnen sich Pungent Stench weit raus. Das ist eine Grind-Core-Death-Metal-Band aus den späten 80er-Jahren, die ich schon ewig kenne. Diese Art von Musik hat bei einem Popfest noch nie Platz gefunden, weil man dachte, das ist nicht Popmusik ist. Aber wenn man den Begriff Popmusik als Popularmusik versteht, gehört das meiner Meinung nach dazu. Und das Antirassistische steckt sowie so in jedem drinnen, der in dieser Popblase agiert.