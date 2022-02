Familiendesaster im Akademiethater: Trostlos und zugleich beflügelnd

Lilja Rupprechts Regiedebüt am Burgtheater setzt auf groteske Akzente im tragikomischen Spiel. Die Figuren stecken in Strumpfmasken und tragen ausgefallene Perücken. Ihre Gesichter erscheinen oft im Closeup auf Video-Screens. Und zwischendurch fällt Regen sturzflutartig vom Bühnenhimmel.

Das Sozio-Psychogramm einer Mittelschichtsfamilie nahe am sozialen Absturz, in dem jede und jeder am Ego-Trip nur an sich selbst denkt, wirkt wie eine Bühnen-Soap.

Die schräge Familie voll Wut, Misstrauen, Überforderung wird vom Ensemble im Ping-Pong-Spiel mit Nähe und Distanz über lange zweieinviertel pausenlosen Stunden exzellent gespielt.

Wandlungsfähig zwischen real und irreal zeigt sich Dorothee Hartinger als durch die kurzen ineinanderlaufenden Episoden geisternde Mutter-Figur in ihrer Collage aus Lebensbilanz, Geständnis und Schrammen an der Seele.