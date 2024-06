Falstaff-Kritik: Verführungskünste eines hoch verschuldeten Ritters

Er zeigt diesen verarmten, hoch verschuldeten Ritter wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit, das sich in Marco Arturo Marellis repertoiretauglicher Inszenierung in ein anderes Jahrhundert verirrt hat. Seine Werte gelten nichts mehr, seine Verführungskünste lassen ihn zum Gespött werden. In Salsis Gestalt kann man diesem Gentleman, der sein Glück vor allem in der nächsten Flasche sieht, alles nehmen, nur nicht die Noblesse, selbst dann nicht, wenn er aus dem Wäschekorb in die Themse gekippt wird. Mit seinem samtigen Bariton vermittelt Salsi so etwas, was man sich als Verdi-Originalklang im Gesang vorstellen könnte. Wohlklang opfert er dem Schauspiel, wenn es die Rolle verlangt. Das Beste aber ist, wie er den Leitspruch des Werks „Tutto nel Mondo e Burla“ („Alles auf der Welt ist Spaß“) zwischen zart-bitterer Ironie und Trost spüren lässt. Boris Pinkhasovich ist ein bewährt eleganter Ford.