"Fallers"-Darstellerin Ursula Cantieni ist tot

Die in der Schweiz geborene Cantieni studierte zuerst Sprecherziehung und wurde Professorin an einem Schauspielinstitut in Essen. Erst mit 30 Jahren zog es Cantieni auf die Bühne. Zehn Jahre lang an der Landesbühne in Esslingen. Ihr Förderer war der damalige Intendant Achim Thorwald.

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Cantieni 1985 im Film "Polenweiher". Bekanntheit erlangte Cantieni 1994 mit der Schwarzwaldserie "Die Fallers". Cantieni verkörperte fast 30 Jahre lang die Landwirtin Johanna Faller, ehe sie Anfang 2023 aus persönlichen Gründen ausschied.