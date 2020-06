Fall Schnitzler: "Aufgewühlte" Nachfahren

Michael Schnitzler

Selbst, der jüngere Sohn des Regisseurs, wusste bisher nichts von der Quasi-Enteignung. Er kam 1944 inzur Welt, wohin seine Eltern vor den Nationalsozialisten geflohen waren. Erst 1959 kehrte die Familie zurück nachWien. "Meine Eltern hatten zunächst schwere Bedenken", erzählt. "Aber dann schnupperte mein Vater die Wiener Theaterluft." Peter, der ältere Bruder, Jahrgang ’37, blieb allerdings in den

Wien war für Michael Schnitzler zunächst eine Herausforderung, da er kaum Deutsch konnte. Über seinen Großvater Arthur Schnitzler wusste er damals so gut wie nichts: "Mein Vater hat uns nie mit dem Nachlass befasst", so Michael Schnitzler im Gespräch mit dem KURIER. "Er zog sich immer in sein Arbeitszimmer zurück. Wir dachten, dass er nicht reden will. Ich habe daher auch nie Fragen gestellt. Heute bedauere ich das." Schnitzler studierte Violine und war Erster Konzertmeister bei den Wiener Symphonikern.