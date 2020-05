Auktionshaus: Kunstfund nur 30 Millionen Euro Wert

Dass es in Deutschland keine Gesetze zum Umgang mit NS-Raubkunst – weder im öffentlichen Bereich noch in privaten Sammlungen – gibt, ist im Zuge des internationalen Aufsehens um den Kunstfund wieder ins Bewusstsein gerückt. In den Chor der Kritiker reihte sich nun auch eine Enkelin des Malers Otto Dix ein. „ Deutschland hat sich generell nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt“, sagte Nana Dix der Nachrichtenagentur AFP. „Es ist einfach nicht geschehen, und jetzt kommt alles heraus, und es ist ein Riesenskandal. Deswegen denke ich, es ist peinlich, schlimm“. Auch vier Werke des zur NS-Zeit verfemten Otto Dix wurden in der Wohnung des Kunstsammlersohnes Cornelius Gurlitt gefunden.