Gurlitt bekommt Bilder zurück

Etwas defensiv liest sich jedenfalls ein Statement der Staatsanwaltschaft: „Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme der gesamten Sammlung war die Staatsanwaltschaft Augsburg uneingeschränkt von der Rechtmäßigkeit der Maßnahme überzeugt.“ Nun habe man „Anlass“, diese „rechtliche Situation neu zu bewerten“. Das Ermittlungsverfahren gegen Gurlitt ist jedenfalls nicht eingestellt, wie betont wird.

Kritik hatte es am Vorgehen der Staatsanwaltschaft u. a. deshalb gegeben, weil die Verhältnismäßigkeit der Beschlagnahme wegen eines Steuerdelikts angezweifelt worden war.

Gurlitt, der seit Weihnachten unter Betreuung eines Anwaltes ist, hatte Beschwerde gegen die Beschlagnahme eingelegt. In der Vereinbarung mit der deutschen Politik hat Gurlitt u. a. zugestimmt, dass die Sammlung auf Raubkunstwerke hin untersucht werden soll.

„Das ist ein guter Tag für Cornelius Gurlitt“, sagt sein Strafverteidiger zum Ende der Beschlagnahmung. Wo die Sammlung künftig verwahrt werden soll, wurde aus Sicherheitsgründen nicht gesagt. Ein in Salzburg gefundener Teil der Sammlung, der nicht Teil des deutschen Verfahrens ist, soll an einem geheimen Ort in Österreich gelagert sein.