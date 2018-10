Fake News gab es auch im Mittelalter

Es muss wohl im Herbst 1358 oder im darauffolgenden Winter gewesen sein, als in der Kanzlei von Rudolf IV. hektische Betriebsamkeit ausbrach: Da wurde Kalbsleder zu feinstem Pergament verarbeitet, um es dann in Wasser zu tauchen, zu zerknüllen, mit Dreck zu beschmieren und die Zipfel unsanft aufzubiegen. Mastermind hinter der Aktion dürfte Bischof Johann von Gurk, der Kanzler des Herzogs höchstpersönlich, gewesen sein, mutmaßt zumindest Franz Kirchweger, Kurator der Kunst- und Schatzkammer des Kunsthistorischen Museums Wien ( KHM).

In den Schreibstuben des Habsburger-Herrschers entstand in diesen Tagen nichts Geringeres als eine der berühmtesten Fälschungen, das Privilegium maius; und vier weitere Dokumente, mit denen Rudolf versuchte, die Vorrechte der Habsburger unter den Reichsfürsten zu untermauern. Dieser wichtigste Urkundenkomplex der österreichischen Geschichte, der noch nie gemeinsam zu sehen war, wird ab morgen im KHM in der Ausstellung Falsche Tatsachen präsentiert.

Mehr noch: Erstmals wurden die Schriftstücke aus der allerhöchsten Fälscherstube mit modernster Technik erforscht (Bild unten).