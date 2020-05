Faith No More: Alte Freunde, laute Trucks

Ehrlich gesagt ging es mir bei unserem neuen Album in erster Linie um unsere Freundschaft. Die Musik war nur der zweite Grund."

Mike Patton, der Sänger von Faith No More, macht kein Geheimnis daraus, dass er nicht viel von Reunion-Alben hält. Immer schon war er der Meinung, dass die den Ruf, den sich eine Band erarbeitet hat, zerstören können.

Trotzdem ist soeben "Sol Invictus", das erste Album von Faith No More seit 18 Jahren, erschienen. Und damit braucht sich das amerikanische Quintett auch nicht zu verstecken. Wie schon in der Vergangenheit bieten die Kalifornier stilistisch ein breites Spektrum. Es gibt Pop-Rock, Metal- und Rap-Einflüsse, mysteriöse Piano-Balladen, hymnische Refrains und mit "From The Dead" sogar einen Akustik-Song, bei dem alle im Chor singen.

Ohne den Bassisten, Songwriter und Band-internen Produzenten Billy Gould aber hätte es "Sol Invictus" nicht gegeben. "Ich war dabei sicher die treibende Kraft", erklärt der 52-Jährige im KURIER-Interview. "Meine Meinung war immer, dass es wenig Sinn macht, wieder zusammen zu sein, wenn es dafür keinen kreativen Grund gibt. Wir waren schon einige Jahre wieder gemeinsam auf Tour gewesen. Aber dass wir dabei nur alte Sachen spielen konnten, hat mich persönlich verrückt gemacht."