Experimentelle Elektronik-Sounds gespielt mit Bass und Gitarre

Das ist aber auch schon die einzige Ähnlichkeit, die die Werke des Experimental-Duos Schtum mit dem Musizieren an den Pfeifen in Sakralbauten gemeinsam haben. Jazz-Bassist und Elektronikmusiker Manu Mayr und der Sänger, Gitarrist und Komponist Robert Pockfuß haben sich darauf spezialisiert, die elektroakustische Welt aus Feedback-Schleifen und Sub-Bass-Interferenzen zu erforschen. Und das erfordert den intensiven Einsatz der Füße: Sie speisen nämlich die Signale ihrer Instrumente gleichzeitig und gleichberechtigt in aus der Rockmusik bekannte Effektgeräte ein. Dadurch entsteht ein Sound zwischen Rhythmik, Industrial-Noise und schwebenden Einzel-Tönen. Es klingt wie digital erarbeitete Elektronik, aber jeder Ton ist gespielt.