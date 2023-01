Ex-Schlagzeuger von Earth, Wind & Fire gestorben

Earth, Wind & Fire feierte in den 70er Jahren gro├če Erfolge und war eine der ersten, die in der Popmusik die Gr├Ąben zwischen Wei├čen und Schwarzen ├╝berwand. Die Musikgruppe war sowohl bei Wei├čen popul├Ąr, hatte aber auch eine treue afroamerikanische Fangemeinde. 1979 war sie die erste schwarze Band, die im New Yorker Madison Square Garden f├╝r ein ausverkauftes Haus sorgte.

Die Band stellte zum Tod von Fred White auf ihrem Instagram-Kanal ein Video ein, das ihn bei einem Schlagzeugsolo 1979 in Essen zeigt. "Ruhe in Liebe", schrieben die Musiker.

Earth, Wind & Fire gibt noch heute Konzerte. Nach seiner Wahl zum ersten schwarzen US-Pr├Ąsidenten lud Barack Obama die Musiker 2009 ins Wei├če Haus ein, was der Gruppe zu neuer Popularit├Ąt verhalf.