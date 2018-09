Ex-ATV-Mann Thür wechselt zum ORF

Der Wechsel von Martin Thür (36) zum ORF ist nun offiziell. Er verlässt "Addendum" und wird im Herbst "Zeit im Bild"-Redakteur, teilte der ORF am Mittwoch mit. Ab 2019 moderiert Thür dann die neue Sonntags-"Zeit im Bild 2", deren Einführung der ORF somit definitiv bestätigte.

Thür hatte 15 Jahre für die ATV-Nachrichten gearbeitet, bis er den Privatsender vor rund einem Jahr in Richtung der Rechercheplattform verließ. Dort ist der gebürtige St. Pöltner, der an der Donau Universität Krems einen Master in Politischer Kommunikation machte, derzeit Teamleiter für Web-TV-Projekte. Für ATV entwickelte und moderierte er unter anderem den Polit-Talk "Klartext", für den er 2015 den Fernsehpreis "Romy" erhielt.

ORF 2-Chefredakteur Matthias Schrom bezeichnete Thür als einen der "Besten seiner Branche", sowohl, was seine Erfahrung vor der Kamera angehe als auch als Sendungsentwickler. Mit seinem Wechsel auf den Küniglberg "wächst also zusammen, was zusammen gehört". Channel Manager Alexander Hofer strich die Absicht hervor, die Marke "Zeit im Bild 2" weiter zu stärken - dies werde "durch den Ausbau der 'ZiB 2' ins Wochenende und durch diese personelle Verstärkung mehr als deutlich". Thür selbst freut sich laut Aussendung darauf, "künftig mit einigen der besten Journalistinnen und Journalisten des Landes zu arbeiten und die 'ZiB 2' für das Wochenende weiterzuentwickeln".