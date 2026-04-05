Was Forscher nach Atomtests beim Bikini-Atoll fanden, gibt Hoffnung

Der Befund ist ernüchternd. „Wir Menschen haben das Leben im Meer radikal verändert“ – und das nicht zum Guten und oft unumkehrbar. Fischbestände gehen zurück, Arten sterben aus, Korallenriffe zerbröseln. Der norwegische Meeresbiologe Even Moland nennt die Dinge in seinem Buch „Kann das Meer die Erde retten?“ beim Namen.

Die Menschheit beutet die Ozeane aus. Doch sie braucht intakte Ökosysteme, um den Klimawandel zu bewältigen und um sich ernähren zu können. Immerhin bedeckt das Meer zwei Drittel der Oberfläche des Planeten. Es ist entscheidend für das ökologische Gleichgewicht auf der Erde. Aber wie kann die vielfältige Unterwasserwelt erhalten oder wiederhergestellt werden?

Wissen gesammelt

Eine wichtige Voraussetzung liegt auf dem Tisch: „Das Wissen, das wir in all den Jahren gesammelt haben, reicht mittlerweile aus, um die wichtigsten physikalischen und biologischen Prozesse im Meer zu verstehen“, schreibt Moland. Genau dieses Wissen will der Forscher mit seinem Buch weitergeben. Er erklärt die großen Zusammenhänge der Ozeane und die Strategien der Lebewesen – klar und anschaulich. Er spickt die Theorie mit persönlichen Erlebnissen beim Tauchen, mit Geschichten aus dem Leben eines Meeresbiologen.