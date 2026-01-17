Meeresschutzgebiete: Hochseeschutzabkommen tritt in Kraft

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach 15-jährigen Verhandlungen ist am Samstag das UN-Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf hoher See in Kraft getreten. Der Vertrag, offiziell auch als "Übereinkommen über die biologische Vielfalt außerhalb nationaler Zuständigkeiten" (BBNJ), bekannt, soll bis 2030 30 Prozent der Weltmeere unter Schutz stellen und Bedrohungen wie Überfischung bekämpfen. Bisher sind nur etwa acht Prozent der Ozeane geschützt.

Globales Netzwerk von Meeresschutzgebieten "Zum ersten Mal werden zwei Drittel der Ozeane und die Hälfte der Erdoberfläche eine umfassende rechtliche Regelung erhalten", sagte Adam McCarthy, ein hochrangiger Beamter des australischen Außenministeriums und Co-Vorsitzender des Vorbereitungsausschusses des Vertrags, vor Journalisten. Das Abkommen ermöglicht die Schaffung eines globalen Netzwerks von Meeresschutzgebieten in den bisher weitgehend unregulierten internationalen Gewässern. Zudem müssen die Länder Umweltverträglichkeitsprüfungen für Aktivitäten vornehmen, die sich auf die Meeresökologie auswirken.