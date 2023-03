UNO-Staaten einigen sich auf Hochseeabkommen zum Schutz der Meere

Die UNO-Mitgliedstaaten haben sich nach jahrelangen Verhandlungen auf den Text f├╝r das erste internationale Hochsee-Abkommen zum Schutz der Weltmeere geeinigt. "Das Schiff hat das Ufer erreicht", sagte die Leiterin der UNO-Konferenz, Rena Lee, am Samstagabend (Ortszeit) am Sitz der Vereinten Nationen in New York unter dem Beifall der Delegierten. Die Einigung wurde nach einer ├╝ber 24-st├╝ndigen Marathonsitzung erzielt. Eigentlich h├Ątte die Konferenz am Freitag enden sollen.

Die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen hatten seit mehr als 15 Jahren vergeblich um ein Abkommen zum Schutz der Biodiversit├Ąt in der Hohen See gerungen, erst im August war eine Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen.