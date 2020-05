Eva Rossmanns neuer Krimi

Es ist nur ein Nebenprodukt ihrer umfangreichen Recherchen. Aber die gebürtige Grazerin Rossmann hat vom Wettrennen der Pharmakonzerne um das erste patentierbare Mittel für ein nachweislich verlängertes Leben erfahren: "Da geht es, grob gesagt, um Eingriffe in die Muster der DNA. Man arbeitet an Wirkstoffkombinationen, die Zellen weniger rasch altern lassen und schneller neue junge Zellen bilden."



In ihrem Krimi spricht eine Wissenschaftlerin davon, dass Radrennfahrer schon jetzt auf diese Art gedopt werden - ist das nahe an der Realität? Fiktion? "Ein großartiger Genetiker hat mir genau das erzählt: Einzelne Wirkstoffe sind unter der Nachweisgrenze, erst gemeinsam entfalten sie ihre Wirkung. Bloß: So genau ist eben noch nicht klar, was man wie anregen muss, um Aktivität und Muskeln perfekt wachsen zu lassen. Geht was schief, können Zellen ungezügelt wachsen. Und das ist dann Krebs."



Solange es Themen gibt, "die man auf Leben und Tod zuspitzen kann", wird es die Krimi-Serie geben. Die Rohfassung von Buch Nr. 14 ist in Arbeit, es geht um unsere Energieversorgung... und liften lässt sie sich nicht. Nein, eitel ist sie schon. Aber die Angst ist noch größer.