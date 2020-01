Eva Hesse: Die mutigen Formen einer außergewöhnlichen Frau

In einer gewitzten Ausstellungsarchitektur, deren Elemente an aufgesprungene Schachteln erinnern, ist ein Auszug aus Hesses durchaus vielfältigem zeichnerischen Oeuvre ausgebreitet. Er beginnt bei relativ konventionellen Akt- und Blumenbildern, öffnet sich dann aber hin zu einer experimentellen Zeichensprache. In dieser schreitet die Künstlerin ein Territorium zwischen scheinbar spontanen Kritzeleien und rätselhaft anmutenden Entwürfen ab – man entdeckt Pfeile, Verbindungslinien und Systeme, die manchmal die Charakteristika einer Maschine tragen, dann eher an organische Formen denken lassen. Der US-Maler Arshile Gorky ist hier ein Referenzpunkt – gelernte Österreicherinnen und Österreicher denken aber eher an Bruno Gironcoli, dessen Zeichnungen 2018 von der Kuratorin Manuela Ammer, die auch die Hesse-Ausstellung gestaltete, im mumok präsentiert wurden.

Anders als bei Gironcoli lässt sich bei Hesse nun aber der Bezug zwischen zeichnerischem und skulpturalem Werk für Laien kaum herstellen. Die Papierarbeiten, wenngleich für sich genommen faszinierend, sind doch Zeugnisse eines Suchprozesses, dessen Ausgangs- und Endpunkt sich kaum erraten lässt. Als Strohhalme dienen ein Filmsegment und einige biografische Anhaltspunkte, die etwa auf Hesses schwierige, doch für die Findung des eigenen Stils wichtige Zeit in Deutschland 1964/’65 verweisen. Man hätte so gern noch mehr gewusst, mehr gesehen: Es muss einfach eine größere Hesse-Ausstellung her.