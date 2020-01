Eva Blimlinger: "Fotomuseum wird es nicht geben"

„Ein Herzensanliegen war mir, den Denkmalschutz zu stärken und ihm mit einem Fonds die Möglichkeit zu geben, Spenden zu lukrieren. Es ist mir auch wichtig, dass die Absicherung des Volkskundemuseums drinnen steht. Das Staatsarchiv soll ausgegliedert und zu einer Anstalt öffentlichen Rechts werden. Auch das Bundesarchivgesetz soll novelliert werden.“ Die künftige neue Bundesmuseums-Holding solle sich vorrangig um die gemeinsame Gebäudeverwaltung kümmern. Im Belvedere sei derzeit etwa das Wirtschaftsministerium, die Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts und über die Bundesgärten das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zuständig - ein unhaltbarer Zustand, der viele neue Initiativen erschwere oder verunmögliche, findet Blimlinger.

Keine Zukunft für Salzburger Fotomuseum

Und was wird aus zwei viel diskutierten Institutionen, die sich gar nicht im Regierungsprogramm finden? Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) sei absichtlich nicht aufgenommen worden, da der Evaluierungsbericht zum Zeitpunkt der Verhandlungen noch nicht vorgelegen sei, sagt Blimlinger, die im übrigen festhält, dass für sie die Zukunft des hdgö noch völlig offen sei und sie auch den von der Kommission favorisierten Neubau auf dem Heldenplatz nicht als Ultima Ratio sehe. „Nur eines geht sicher nicht: in der Neuen Burg bleiben und weitermachen wie bisher.“ Und das Fotomuseum, das die Salzburger gerne in der Mozartstadt angesiedelt sehen würden? „Das Fotomuseum wird es nicht geben“, macht Blimlinger deutlich. Eine virtuelle Variante hat es dagegen als „digitales Foto- und Architekturlab“ in das Regierungsprogramm geschafft.

Dass über unterschiedliche Kulturvisionen von ÖVP und Grünen nächtelang debattiert und gestritten worden wäre, entspricht im übrigen mehr dem Wunschdenken mancher Künstler und Kulturmanager als der politischen Realität: „Die meisten Dinge waren sehr konsensual“, konstatiert die Verhandlerin.