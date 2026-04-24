Helen Mirren, Amy Schumer und Co wenden sich gegen Israel-Boykott bei Song Contest

Am Mittwoch war eine Petition bekannt geworden, mit der über 1.100 Musikerinnen und Musiker - von Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters, über Peter Gabriel bis hin zur britischen Band Massive Attack - zum Boykott des Wiener Song Contests wegen der Teilnahme Israels aufriefen. Doch auch ein gegenläufiger Offener Brief hat mittlerweile über 1.000 namhafte Kunstschaffende versammelt, die sich wiederum für Israels Teilnahme am Bewerb und gegen einen Boykott aussprechen.

Unterzeichnet wurde der Offene Brief der Organisation "Creative Community For Peace" von Hollywoodstars wie Helen Mirren, Liev Schreiber, Amy Schumer, Mila Kunis, Selma Blair oder Jennifer Jason Leigh, aber auch von Musikschaffenden wie dem Kiss-Mitbegründer Gene Simmons. Darin heißt es: "Wir waren enttäuscht und schockiert, dass manche Mitglieder der Unterhaltungsindustrie zum Ausschluss Israels vom Contest aufgerufen haben - als Antwort auf das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust." Anlass für die Debatte um Israels ESC-Teilnahme war der israelische Militäreinsatz im Gazastreifen als Reaktion auf den Angriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.