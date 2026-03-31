Kultur

Eurovision Song Contest macht heuer Asien-Ableger

Erste Asien-Ausgabe findet anlässlich des 70. Jubiläums des Song Contests im November in Bangkok statt.
Christina Böck
31.03.2026, 12:06

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Eine Person hält jubelnd einen gläsernen Mikrofon-Pokal vor einer bunten Eurovision Song Contest Bühne hoch.

Heuer wird es nicht nur einen Song Contest in Wien, sondern auch einen in Bangkok geben: Zum 70. Geburtstag gönnt sich der ESC eine Erweiterung nach Asien. Zehn Länder haben ihre Teilnahme bestätigt: Südkorea, Bhutan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Kambodscha, Laos, Bangladesh, Nepal und die Philippinen. Es sollen aber laut Veranstalter noch mehr werden. 

Wie üblich wird es nationale Vorentscheide geben, das große Finale wird in Bangkok stattfinden, am 14. November. Es wird für internationale Fans auf dem Eurovision-YouTube-Kanal zu sehen sein. 

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"Region voller Kultur"

"Gerade im Jahr des 70. Geburtstags des Eurovision Song Contests fühlt es sich besonders bedeutungsvoll an, eine neues Kapitel in Asien aufzuschlagen, einer Region voller Kultur, Kreatitvität und Talent, " so Martin Green, Direktor des Eurovision Song Contest bei der EBU, in einem Statement.

Der österreichische Gewinner des Vorjahres, JJ, hat übrigens philippinische Wurzeln.

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