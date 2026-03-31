Eurovision Song Contest macht heuer Asien-Ableger

Heuer wird es nicht nur einen Song Contest in Wien, sondern auch einen in Bangkok geben: Zum 70. Geburtstag gönnt sich der ESC eine Erweiterung nach Asien. Zehn Länder haben ihre Teilnahme bestätigt: Südkorea, Bhutan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Kambodscha, Laos, Bangladesh, Nepal und die Philippinen. Es sollen aber laut Veranstalter noch mehr werden.

Wie üblich wird es nationale Vorentscheide geben, das große Finale wird in Bangkok stattfinden, am 14. November. Es wird für internationale Fans auf dem Eurovision-YouTube-Kanal zu sehen sein.