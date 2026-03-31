Eurovision Song Contest macht heuer Asien-Ableger
Heuer wird es nicht nur einen Song Contest in Wien, sondern auch einen in Bangkok geben: Zum 70. Geburtstag gönnt sich der ESC eine Erweiterung nach Asien. Zehn Länder haben ihre Teilnahme bestätigt: Südkorea, Bhutan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Kambodscha, Laos, Bangladesh, Nepal und die Philippinen. Es sollen aber laut Veranstalter noch mehr werden.
Wie üblich wird es nationale Vorentscheide geben, das große Finale wird in Bangkok stattfinden, am 14. November. Es wird für internationale Fans auf dem Eurovision-YouTube-Kanal zu sehen sein.
"Region voller Kultur"
"Gerade im Jahr des 70. Geburtstags des Eurovision Song Contests fühlt es sich besonders bedeutungsvoll an, eine neues Kapitel in Asien aufzuschlagen, einer Region voller Kultur, Kreatitvität und Talent, " so Martin Green, Direktor des Eurovision Song Contest bei der EBU, in einem Statement.
Der österreichische Gewinner des Vorjahres, JJ, hat übrigens philippinische Wurzeln.
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