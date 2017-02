Europa antwortet Trump mit Satirevideos

Begonnen haben damit die Niederlande. Sie antworteten auf Donald Trumps Ausrufe "Make America great again" mit einem gelungenen Satire-Video. Der TV-Satiriker Arjen Lubach (37) zeigt einen vierminütigen Film im Propagandastil die Leistungen der Holländer, die alles in den Schatten stellten. Unter anderem erklären die Holländer, dass sie einen ganzen Ozean zwischen sich und Mexiko gebaut hätten - und die Mexikaner mussten dafür zahlen.

Damit hat man weitere Satiriker auf den Plan gerufen und mittlerweile gibt es entsprechende Videos auch aus Deutschland, der Schweiz, Belgien, Dänemark, Portugal und Litauen.

So weist die Schweiz auf einen Fakt hin, der Donald Trump sicherlich gefallen dürfte, nämlich, dass Frauen in der Schweiz bis 1971 nicht wählen durften (in manchen Teilen sogar bis 1990).

Die Belgier erinnern Trump daran, dass er Brüssel einst ein Höllenloch nannte. Das wird von den Belgiern auch nicht in Abrede gestellt, aber der Rest des Landes ist toll (außer des französischsprachigen Teils, dort sind die Mexikaner von Belgien). Und dass ABBA eine belgische Band ist, sei eben ein alternatives Faktum...

Für Deutschland antwortet Jan Böhmermann in seinem NEO Magazin Royale und preist dabei das Münchner Oktoberfest an:

Die Portugiesen weisen stolz darauf hin, dass ihr Gründungsvater die Araber vetrieben hat (sollte Trump auch gefallen)...

...und die Litauer, dass sie die Sowjetunion zertrümmert hätten - mit einer menschlichen Mauer.

und auch Dänemark hat sich mittlerweile mit einer Videobotschaft an Donald Trump gewandt.