Essl Museum: Mein Yin ist größer als dein Yang

„Die andere Sicht“ (bis 21.9.) ist eine dezidiert persönliche, auf 27 Künstlerinnen fokussierte Schau, die sich mit einer zweiten Jubiläumsausstellung zu einem Rundgang schließt: Unter dem Titel „Made In Austria“ (bis 24.8.) zeigt Karlheinz Essl, was ihm in der österreichischen Kunst – und in der eigenen Sammlung – besonders bedeutsam scheint.

Als ausbalanciertes Ying-Yang darf man sich die Präsentation, die nicht zuletzt den Stellenwert der Sammlung Essl als Reservoir österreichischer Kunst hervorstreicht, allerdings nicht vorstellen: Viele Schräglagen werden durch Auswahl und Hängung teils unterschwellig, teils bewusst bestätigt.

Abstrakte Großformate – Karlheinz Essl zeigt in einem zentralen Raum Hollegha und Prachensky neben Mikl, Brandl und Scheibl – fehlen bei Agnes Essl etwa ganz: Die ausladende malerische Geste gehört traditionell zu einem männlichen Künstler-Selbstverständnis. Viele Künstlerinnen probierten es gar nicht erst, hier in Konkurrenz zu treten.