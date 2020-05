Karl Kraus im Tierversuch

Die Assoziation von Menschen mit Laborratten sei „schlüssig und gewollt“, erklärt Sengl – hatte doch Kraus selbst Österreich einmal als „Versuchsstation des Weltuntergangs“ bezeichnet. Das ambitionierte Kunstprojekt, das vordergründig ohne Text auskommt, öffnet freilich noch viele andere Assoziationsräume, und nicht immer scheinen sich darin die postulierten Absichten der Künstlerin zu erfüllen.

Sengl, die seit vielen Jahren eng mit einem Tierpräparator zusammenarbeitet, hatte exakte Vorstellungen zur Physiognomie und Gestik jedes einzelnen Charakters: Von kriegsbegeisterten Ratten in der Eröffnungsszene am Wiener Sirk-Eck („Nieda mit Serbien! Nieda! Hoch!“) geht es zum Lebensmittelhändler Chramosta, der, empört ob der Kritik an seinen überzogenen Preisen, einen Korb nach einem Marktbeamten wirft (1. Akt, 10. Szene). Im „Winter in den Karpathen“ (3. Akt, 10. Szene) wird dann erzählt, wie Soldaten einen Gefangenen zu Tode foltern. Der Parcours gipfelt in der „Apokalypse“, dargestellt auf drei großen Tafeln.