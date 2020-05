Die Sieger beim Junge-Kunst-Casting

Ausgeschrieben war junge Kunst mit Focus auf Malerei und Grafik. Am Ende schafften es von 756 Bewerbern 23 "Emerging Artists", also aufstrebende Künstler, ins Essl Museum nach Klosterneuburg: Für "Die Zukunft der Malerei – eine Perspektive" (bis 8. 2.) wurden 46 Künstler in ihren Ateliers zwischen Vorarlberg und Wien bis ins Südburgenland besucht.

Kurator Günther Oberhollenzer sagt, er und sein Team hätten daraus einen Film machen können: "Die Ateliers der Österreicher".

"Die Malerei ist nicht tot". Sie riecht nicht einmal seltsam, um einen populären Sager von Frank Zappa über den Jazz zu bemühen.

Vertreten sind in der Schau gebürtige Österreicher ebenso wie Migranten, etwa Adel Dauood, ein Flüchtling aus Syrien, der sich in seinen atmosphärisch dichten Bildern mit Krieg und Gewalt, mit Schmerz und Tod in seiner Heimat auseinandersetzt.