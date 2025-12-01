Song Contest in Wien: Ab heute werden 800 Freiwillige gesucht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Suche nach dem Heer an Freiwilligen, die beim 70. Eurovision Song Contest in Wien die Gastgeberstadt und das Event nach außen repräsentieren und tätig mithelfen, ist mit dem heutigen Montag gestartet. Bis zum 28. Jänner können sich Interessierte nun mittels Videovorstellung für einen der 800 Plätze bewerben, die im Mai 2026 rund um die Wiener Stadthalle den Blick hinter die Kulissen des größten Musikevents der Welt ermöglichen.

Am Beginn des Auswahlprozesses steht die Registrierung unter https://tv.orf.at/esc26/ - mittels Video und Lebenslauf. Volunteers müssen zum Anmeldezeitpunkt bereits volljährig sein, gut Deutsch und Englisch - respektive im Idealfall weitere Sprachen - sprechen und zwischen 27. April und 17. Mai 2026 in Wien einsetzbar sein. Interessenten für unterstützende Tätigkeiten müssen in diesem Schritt via Video drei Fragen beantworten. Casting als zweite Runde Diejenigen, die hier überzeugen, werden dann zu einem Casting im März eingeladen, bei dem sie ihre Sprachkenntnisse unter Beweis stellen müssen und gemeinsam ein passender Aufgabenbereich gesucht wird. Das kann etwa die Betreuung von Akkreditierten sein, des Publikums im Eurovision Village oder Euroclub, eine Assistenz auf dem Veranstaltungsgelände oder auch Unterstützung bei der Transportlogistik.