Es tut nicht gut, wenn man einen Psychopathen spielt

Er betrinkt sich , und in dieser Nacht wird in Wien 15 neben der Bar eine Prostituierte ermordet – Konrad wird verdächtigt (und erinnert sich an nichts). Könnte er? Nachdem er Frauen im Film erdrosselt und mit einem Betonkübel in einen See geworfen hat?

Der Kärntner Josef Kleindienst – selbst manchmal Schauspieler – schafft etwas erschreckend Leises, ein anderes Grauen, einen anderen Thriller. Trotzdem ist es ein Thriller, der tiefes Wasser scheut und auf Möglichkeiten verzichtet, Konrad „innen“ noch besser kennenzulernen. So lernen auch wir nichts dazu, aber – egal.

Josef Kleindienst:

„Mein Leben als

Serienmörder“

Sonderzahl

Verlag.

184 Seiten.

20 Euro

KURIER-Wertung: ****