Es ist soweit: Tarantino will im Herbst seinen letzten Film drehen

Das Ende einer Kino-Ära rückt näher: US-Kultregisseur Quentin Tarantino will voraussichtlich im Herbst seinen zehnten Film drehen.Dies wird auch der letzte Film seiner Karriere sein soll. "Ich habe das Drehbuch zu dem, was mein letzter Film sein wird, beendet", sagte der 60-jährige Regisseur von Kult-Filmen wie "Kill Bill" oder "Pulp Fiction" am Mittwoch in Paris. "Ich glaube, wir werden wahrscheinlich im Herbst drehen", fügte er hinzu.