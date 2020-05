Erwin Steinhauer als der Zauberkönig

Der Satz, der dem Stück voransteht, ,Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit‘, der ist unübertrefflich", sagt Erwin Steinhauer. "Damit spricht mir der Horváth aus meiner österreichisch Seele." Ab heute, Donnerstag, steht der Schauspieler im Theater in der Josefstadt in dessen berühmtesten Werk, den "Geschichten aus dem Wiener Wald", auf der Bühne.

Als Zauberkönig.



Steinhauer hat sich emporgearbeitet; 1994 war er noch der Fleischhauer Oskar und Herbert Föttinger das Schlurferl Alfred. Föttinger, in der Josefstadt nun Hausherr, inszeniert diesmal.

Allein im Achten steht der Regisseur mit seiner Arbeit nicht da: Das Burgtheater hat die "Geschichten" ebenfalls auf dem Spielplan; das Volkstheater zeigte sie in der Saison 2007/’08. Weiß Steinhauer, was an dem Stück so fasziniert?

Ja und Nein.