Erwin Schrott singt Don Giovanni in Verona

Opernstar Erwin Schrott tritt am 12. und 18. Juli in der Arena di Verona als Don Giovanni unter der Regie von Franco Zeffirelli auf. "Zum ersten Mal in 90 Jahren wird Don Giovanni in der Arena von Verona inszeniert und zum ersten Mal arbeite ich mit Zeffirelli zusammen", betonte der Bassbariton im Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera am Mittwoch. Die Premiere am Freitag den 22. Juni, mit der die 90. Saison in der Arena eröffnet wird, singt allerdings Ildebrando D`Arcangelo. Es dirigiert Daniel Oren.

Er selber fühle sich nicht als Don Giovanni, sagte Schrott. "Ich finde ihn ein wenig lächerlich. Ich finde diejenigen lächerlich, die um jeden Preis verführen wollen. Wer wirklich das Leben kennt, hat heute keinen Raum, Don Giovanni zu sein", so der Sänger. Im " Don Giovanni" sei er zuletzt 2007 mit seiner Frau Anna Netrebko aufgetreten. "Wir werden gemeinsam wieder 2013 und 2014 in Baden-Baden in `Figaros Hochzeit` und in `Faust` singen", berichtete der Uruguayer. 2015 werde er außerdem an der Scala auftreten.

Der Sänger kritisierte außerdem die schweren Ausgabenkürzungen im Kulturbereich in Italien. "Ich habe meine Karriere in Italien begonnen. Als Ausländer sage ich, das ist eine Schande. Italien ist die Wiege der Oper. Ich finde es unglaublich, dass sie nicht ernst genommen und auf diese Weise behandelt wird", sagte Schrott.