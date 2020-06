Erwin Riess: Groll-Roman über Kärnten

Die Bücher mit den beiden sind immer auch der Kampf eines Körperbehinderten gegen Windmühlflügel bzw. Stufen. Man wird also – auch – erfahren, dass Rollstuhlfahrer im Moser Verdino, im Hotel Schloss Seefeld und im Seehotel Schloss Velden nicht aufs Klo können. Man ist nicht behindertengerecht.

Mit dem Herrn Groll fährt "der Dozent" nach Kärnten. Sohn aus reichem Haus. Privatgelehrter. Er hat von der Mama den Auftrag bekommen, in der Vergangenheit zu graben. Ob ihr Vater Kurt ein Naziverbrecher war. Und ob ihre Mutter Alice mit John F. Kennedy Sex hatte, als er am Wörthersee war. Eine wilde Geschichte; und trotz allem lustig, damit man’s aushält.

Seit Erwin Riess in Kärnten verheiratet ist, ertrinkt er fast in Informationen übers Land. Mit diesem vierten Groll-Roman strampelt er sich halbwegs frei. Als Krimi funktioniert das überhaupt nicht. Gott sei Dank. Obwohl es Leichen gibt, denn die Wiener stolpern in den Finanz-Sumpf.



Warum man das Buch lesen sollte? Wegen der Zeitgeschichte, die auf jeder Seite einschlägt: Von den 60 fanatischen SS-Führern ist die Rede, vom Euthanasie-Programm im Hinterhaus des Klagenfurter Krankenhauses ... Und nur beim GTI-Treffen kotzen sich alle an? Groß ist der Wunsch, dass Erwin Riess maßlos übertrieben hat. Doch war ein Historiker an der Seite.



Kärnten sei "ein gefrorener Albtraum", heißt es an einer Stelle. Vor einer Woche fand im Klagenfurter Konzerthaus eine große Gedenkveranstaltung für die 1100 Slowenen, die von den Nazis aus Kärnten vertrieben worden waren, statt. Die Landesregierung war nicht vertreten. Immer diese Bartgeier.



Peter Pisa



KURIER-Wertung: **** von *****