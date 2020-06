Gegen so viele Windmühlen muss man heute kämpfen

Bitte nicht falsch verstehen: Der Amerikaner Karl Marlantes hat in dem grauenhaften (großartigen) Roman „ Matterhorn“ furchtbar genau beschrieben, was es heißt, in den Krieg zu ziehen.

Er war in Vietnam gewesen, 1968/’69, und hatte als unerfahrener, frisch aus Yale gekommener Offizier einen Zug durch den Dschungel kommandiert. Er war mehrmals verwundet und als „Held“ dekoriert worden.

Sein erster Kamerad starb, weil ihm ein Blutegel die Harnröhre verstopfte. Die Leichenberge wuchsen. Die Soldaten, noch keine 20 Jahre alt, „sahen aus wie Kinder, die von einem Geburtstag zurückkamen, auf dem die Gastgeberin Horrorfilme gezeigt hatte.“

Jahrzehnte hat Marlantes gebraucht, um mithilfe seines Alter Ego, Second Lieutenant Waino Mellas, darüber schreiben zu können.