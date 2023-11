Erstmals Frau an der Spitze der Guggenheim-Museen

Das Guggenheim Museum in New York bekommt erstmals eine Frau als Chefin. Mariët Westermann werde ab Juni auch die Guggenheim Stiftung und damit zusätzlich die Museums-Außenposten in Venedig und Bilbao leiten, sowie das derzeit noch im Bau befindliche Guggenheim Museum in Abu Dhabi, teilte der Aufsichtsrat am Montag mit.

Momentan ist die 61-jährige US-Amerikanerin noch stellvertretende Chefin des Außenpostens der New York University in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie wird am Guggenheim Museum Nachfolgerin von Richard Armstrong, der nach 14 Jahren auf dem Posten im vergangenen Sommer in den Ruhestand gegangen war. Derzeit haben Stiftung und Museen, die zu den wichtigsten kulturellen Institutionen der Welt zählen, eine mehrköpfige Übergangsleitung.