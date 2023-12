Erstes Studioalbum seit fünf Jahren: Nicki Minaj meldet sich zurück

Zwei Vorabveröffentlichungen von Singles gibt es bereits. "Super Freaky Girl" führte Minaj im August zunächst wieder mehr in Rap-Gefilde zurück und brachte ihr einen Nummer-1-Hit in den US-Billboard-Charts. Enttäuscht dürfte gewesen sein, wer im Publikum nach dem 2010er Megahit "Starships", dem zugänglichen "Anaconda" oder dem Sommer-Cover "Barbie Girl", das sie mit Rapperin Ice Spice und der Original-Band Aqua veröffentlichte, immer noch auf Bubblegum-Pop hoffte.

Der zweite Track, "Last Time I Saw You", kam dann Anfang September reduzierter daher und hatte einen melancholischen Text über eine Trennung. "Es ist ein Song über Schuld", sagte Minaj "Vogue". "Ich denke, dass die Leute nicht genug Musik über die Erfahrung von Schuld machen. Aber wenn du mit irgendeinem menschlichen Wesen auf der Welt darüber sprichst, dann wissen sie genau, was du meinst."

Solche Aussagen scheinen ausgeruhter, als es im Rap-Business sonst üblich ist, doch in den Tagen vor der Veröffentlichung von "Pink Friday 2" ist das genreübliche Aufplustern zurück. "Ein geniales, ikonisches, zum Nachdenken anregendes, wunderschönes Werk", sei es geworden, schrieb Minaj auf X. "Mein bisher Bestes."