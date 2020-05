Erste große Dürrenmatt-Biografie

Oft war von ihm zu hören: "Ich habe keine Biografie." Doch. Zumindest 20 Jahre nach seinem Tod hat er eine: die erste große; ein monumentales, wissenschaftliches Werk, das kaum mit Anekdotischem aufwarten kann. Weil Friedrich Dürrenmatt - anders als sein guter Bekannter Max Frisch - für keine Geliebte beim Wandern Champagner in den kalten Gebirgsbach gestellt hat. Er war verheiratet. 37 Jahre. Und Schluss.



Er reiste selten und versteckte sich "hinter dem Mond" (im Haus in Neuchâtel). Am liebsten saß er am Schreibtisch und zog sich, frei nach Jean Paul, in die einzige zweite Welt innerhalb der hiesigen zurück: in die Poesie. Beim Schreiben und Malen war er unangreifbar. Seine Arbeit nannte er "Gedanken-Schlosserei". Sein Bemühen war es, nicht perfekt zu werden.