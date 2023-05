Erste Einblicke: So wird der zweite Teil von "Dune"

Das Wüstenspektakel "Dune" in der Verfilmung des Kanadiers Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049") sah sich hohen Ansprüchen gegenüber: Und Villeneuve erfüllte alle Erwartungen einer Fangemeinde, die seit dem Erscheinen des legendären Science-Fiction-Klassikers von Frank Herbert im Jahr 1966 auf eine kongeniale Verfilmung hofft, wie der KURIER bei der Premiere 2021 urteilte. Nun gibt es erste Einblicke in die Fortsetzung: "Dune: Part 2" soll im November in die Kinos kommen.